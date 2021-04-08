Общество

Контрольная проверка началась в соединениях и воинских частях ВДВ

Личный состав соединений и воинских частей Воздушно-десантных войск приступил к практическим занятиям в пунктах постоянной дислокации и на военных полигонах в рамках контрольной проверки за зимний период обучения. Как сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, подразделения будут оценены по предметам боевой подготовки, состоянию техники и подготовке личного состава.

После получения соответствующих сигналов военнослужащие отработают выход техники из парков боевых машин, совершение маршей на аэродромы погрузки и полигоны.

Комплексные комиссии оценят уровень подготовки личного состава, а также состояние вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ), готовность соединений и воинских частей осуществить мероприятия по приведению в высшие степени готовности. В рамках проверки у младших специалистов в учебных подразделениях пройдут аттестационные комиссии и экзамены.

Десантники проведут боевые стрельбы из штатного вооружения БМД-2К-АУ, БМД-4М, танков Т-72Б3, 120 мм самоходно-артиллерийских орудий 2С9 «Нона-С», 122-мм гаубиц Д-30, минометов, пулеметов ПКМ и «Печенег», гранатометов РПГ-7д, автоматов АК-74М и АК-12, снайперского вооружения.

Контрольные мероприятия итоговой проверки пройдут в соответствии с планом подготовки Воздушно-десантных войск. По завершении проверки за зимний период обучения 2020-2021 годов планируют подвести итоги работы комплексных комиссий и рассмотреть результаты оценки способности соединений, воинских частей, выполнять задачи по предназначению.

Всего в контрольной проверке, которая проходит период с 6 по 30 апреля под руководством комплексных комиссий командования Воздушно-десантных войск, командиров соединений и воинских частей, задействовано более 30 тысяч гвардейцев-десантников.