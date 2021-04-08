Общество

Псковские росгвардейцы отработали навыки скоростной стрельбы

В Псковской области росгвардейцы провели занятия по тактико-ситуационной стрельбе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

Сотрудники групп задержания вневедомственной охраны под руководством офицеров группы профессиональной подготовки регионального управления Росгвардии и инструктора ОМОН отработали навыки скоростной стрельбы из-за укрытий со сменой положения и позиции.

«Сотрудники вневедомственной охраны показали хорошую скорость выполнения поставленной задачи, меткость и слаженность», - отметили в ведомстве. Все их действия подробно разобрали руководители занятий и скорректировали для дальнейшей работы.