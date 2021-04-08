Общество

Центр изучения геноцида советского народа планируют открыть в Пскове

Рабочая встреча, посвященная организации продолжения поисковых работ в местах массовой гибели гражданского населения в годы Великой Отечественной войны в рамках реализации всероссийского проекта «Без срока давности», состоялась в администрации Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Руководитель аппарата администрации Псковской области Сергей Дмитриев, открывая встречу, напомнил, что Псковская область присоединилась к реализации проекта «Без срока давности» в 2019 году. Так, управление ФСБ России по Псковской области рассекретило материалы, содержащие информацию о массовой гибели гражданского населения. Кроме того, состоялась Вторая Международная научно-практическая конференция, центральным событием которой стал проект «Без срока давности». По ее итогам издали сборник материалов на русском и английском языках.

Государственный архив Псковской области также подготовил комплекс архивных документов о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков на территории Псковской области. Данные материалы нашли отражение в региональном томе серии сборников архивных документов «Без срока давности»: преступления нацистов и их пособников против мирного населения в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».

Кроме того, издан многотомный сборник архивных документов в 23-х томах, с июля прошлого заработал сайт проекта «Без срока давности. Псковская область», который в настоящее время активно пополняется.

Речь зашла и о проведенных поисковых работах. С июня по октябрь прошлого года поисковики 2-ой поисковой роты 90-го отдельного специального поискового батальона Министерства обороны России проводили работы в районе деревень Моглино, Глоты, Андрохново, а также в районе Салотопки, эксгумировали останки 188 человек. На территории деревни Андрохново Псковского района обнаружили место массового сожжения тел приблизительной площадью порядка 60 м². Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 357 УК РФ (геноцид). Расследование уголовного дела продолжается.

Ключевым событием Всероссийского проекта «Без срока давности» стала Международная научная конференция «Уроки Нюрнберга», которая прошла в Москве в ноябре 2020 года. На ней представили успешный опыт реализации мероприятий всероссийского проекта «Без срока давности» на территории Псковской области.

Проекты, реализуемые на территории Псковской области в рамках мероприятий всероссийского проекта «Без срока давности», получили высокую оценку на федеральном уровне, заключил Сергей Дмитриев.

В ходе рабочей встречи определили перспективные задачи на текущий год. В первую очередь, это продолжение поисковых работ на территории области. Ожидается, что в них примут участие опытные поисковики новгородской областной общественной организации «Поисковая экспедиция "Долина" памяти Н. И. Орлова», псковской областной военно-патриотической поисковой общественной организации «След Пантеры» и 90-го отдельного специального поискового батальона Министерства обороны РФ.

Кроме того, будет вестись работа по подготовке к участию в судебном процессе по уголовному делу, возбужденному Следственным комитетом Российской Федерации.

В мае состоится XVI Международная научно-практическая конференция «История, архивы и общество», посвященная 80-летию начала Великой Отечественной войны. В июне в Пскове планируется открытие Научно-просветительского центра изучения геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны.

«Псковская область - приоритетный регион в реализации мероприятий всероссийского проекта „Без срока давности“ в 2021 году. Поэтому с период с мая по июнь текущего года планируется организация и проведение полевых экспедиций на территории региона», - отметил председатель совета командиров поисковой экспедиции «Долина» Игорь Неофитов.

В рамках мероприятия с презентацией выступила учитель русского языка и литературы невельской гимназии Ольга Петрова, которая рассказала о захоронении казненных нацистами и их пособниками мирных жителей в годы Великой Отечественной войны в деревне Борки Невельского района.

В совещании приняли участие члены рабочей группы по реализации мероприятий всероссийского проекта «Без срока давности», представители силовых структур Псковской области, новгородской областной общественной организации «Поисковая экспедиция "Долина" памяти Н. И. Орлова», псковской областной военно-патриотической поисковой общественной организации «След Пантеры», ООД «Поисковое движение России», новгородского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».