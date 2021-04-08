Общество

Прокуратура проверит легальность деятельности лесорубов в Порховском районе

Второй секретарь Псковского обкома КПРФ Дмитрий Михайлов направил депутатский запрос в прокуратуру области по поводу проверки легальности деятельности лесорубов в Порховском районе. Об этом Дмитрий Михайлов сообщил в своем телеграм-канале.

Фото: телеграм-канал Дмитрия Михайлова

С жалобой на деятельность лесорубов к Дмитрию Михайлову обратились жители деревень Бродовичи, Махновка и Тиней Порховского района. После встречи с жителями Славковской волости и общения с рабочими по лесозаготовке депутат отправил запрос в прокуратуру.

«‎После развала Советского Союза, после ликвидации колхозов и совхозов на землях сельхозназначения, которые когда-то пахались и сеялись, тоже вырос лес и и сейчас этот лес варварски уничтожается. Порубочные остатки не убираются, территория захламляется – все это создает угрозу пожарной безопасности. Все дороги - лесные, полевые – разбиты. И нет надежды у населения на комфортную и чистую окружающую среду», - написал Дмитрий Михайлов.