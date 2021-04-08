Общество

Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Виктором Остренко

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Подстрочник», которая в эти минуты начинается в в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Гость студии - вице-спикер Псковского областного Собрания, глава регионального исполкома ОНФ в Псковской области Виктор Остренко.

Ведущая Любовь Кузнецова обсудит с ним настоящее и будущее Общероссийского народного фронта, экологические программы, молодежную политику в регионе, деятельность в областном Собрании депутатов

Радиослушатели могут задать свой вопрос Виктору Остренко по телефону прямого эфира 56-73-72.

Трансляция завершена