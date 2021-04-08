Общество

COVID-19 дал толчок для увеличения числа профсоюзных «первичек» в Псковской области

Коронавирус положительно сказался на численности членов профсоюзных организаций на Псковской области. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на пресс-конференции 9 апреля председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.

В частности, по его словам, в регионе стало больше предприятий и организаций, которые создали профсоюзные «первички».

«Многие частные организации, где нет профсоюзов, скептически воспринимали наше существование: "А зачем нам нужен профсоюз? Они разве еще существуют?». А когда петух жареный клюнул (начался коронавирус — ред.), тогда и побежали к нам за поддержкой. И те компании, в которых платили "черные" зарплаты - тоже чуть что, сразу в профсоюзы», - рассказал председатель облсовпрофа.

На этом фоне профсоюзы, по его словам, никому не отказывали: создавали «первички», укрепляли членскую профсоюзную базу. «Еще раз хочу сказать: ребята, не ждите этого, вступайте в профсоюз, вместе решать проблемы легче и эффективнее!» - обратился к работодателям Игорь Иванов.

По его словам, численность членов увеличилась в профсоюзах работников лесной отрасли, потребкооперации, в профсоюзах работников жизнеобеспечения, инновационных предприятий. «Рынок труда в период коронавируса просел, но мы в численности членов не потеряли. Сегодня профсоюзы остаются самой крупной общественной правовой организацией, защищающей человека труда на территории псковского региона с общей численностью порядка 50 тысяч членов профсоюзов», - заключил Игорь Иванов.