Общество

Александр Братчиков вошел в топ-5 медиарейтинга глав столиц регионов СЗФО

Глава администрации города Пскова Александр Братчиков вошел в топ-5 медиарейтинга первых лиц столиц субъектов Северо-Западного федерального округа за март текущего года.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании «Медиалогия», медиаиндекс псковского градоначальника составляет 3 447. За месяц глава администрации Пскова улучшил свое положение в рейтинге сразу на четыре позиции и поднялся на 5-ю строчку.

Между тем глава города Пскова Елена Полонская в медиарейтинге первых лиц столиц субъектов СЗФО по итогам марта заняла 12-е место с медиаиндексом 483.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 62 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.