Общество

К участию в молодежном форуме «Ладога» приглашают псковичей

Открылась регистрация на молодежный образовательный форум «Ладога-2021». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организационном комитете форума.

Федеральное агентство по делам молодежи совместно с комитетом по молодежной политике Ленинградской области при поддержке полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе организуют в Ленинградской области молодежный образовательный форум «Ладога». В этом году форум пройдет в два этапа: заочно 27-28 мая и очно с 27 июня по 4 июля.

Организаторы подготовили для участников форума 10 образовательных потоков: гражданское развитие, территория развития, медиаразвитие, бизнес-развитие, духовное развитие, развитие молодежных сообществ, креативное развитие, развитие молодежной политики, профсоюзное развитие, наследники Победы.

«Мы продолжаем развивать сообщества. В рамках программы форума участники получат максимально практико-ориентированные навыки и конкретные технологии по развитию сообществ у себя в городах и поселениях», - рассказал директор форума Василий Петряев.

Образовательная программа форума учитывает индивидуальные потребности участников, которые распределяются на потоки (исходя из интересов) и на треки программы развития (исходя из уровня компетенций и навыков): личностный, проектный и профессиональный.

В рамках форума начался прием заявок на Всероссийский конкурс молодежных проектов, в котором участники форума в возрасте от 14 до 30 лет могут получить до 1,5 млн рублей на поддержку социально значимых проектов. Прием заявок на грантовый конкурс завершится 21 июня в 16.00. Участниками форума станут 700 молодых граждан России от 18 до 35 лет. Регистрация открыта в системе «Молодежь России» до 23:59 7 мая.