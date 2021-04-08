Виктор Остренко: «Титан-Полимер» открывает двери для общественности

Вице-спикер Псковского областного Собрания, глава регионального исполкома ОНФ в Псковской области Виктор Остренко в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) заявил о том, что якорный резидент особой экономической зоны «Моглино» - завод «Титан-Полимер» - открывает двери для общественности.
«Мне бы хотелось, чтобы наши партнеры и те организации, которые сегодня смотрят на развитие не только своего предприятия, но и на развитие самого региона, шли навстречу, делали максимально открытой информацию об экологии, мерах соблюдения экологического подхода к своему производству», - добавил Виктор Остренко.