Общество

Виктор Остренко: «Титан-Полимер» открывает двери для общественности

Вице-спикер Псковского областного Собрания, глава регионального исполкома ОНФ в Псковской области Виктор Остренко в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) заявил о том, что якорный резидент особой экономической зоны «Моглино» - завод «Титан-Полимер» - открывает двери для общественности.

«Само предприятие открывает двери для общественности и дает возможность лично убедиться в той технологии и тех мерах защиты, которыми оно располагает на сегодняшний день, - отметил он. - Конечно же, все новое вызывает определенные опасения, как это бывает. Надеюсь, строительство и эксплуатация этого завода для нашего региона принесет только положительные результаты».

«Мне бы хотелось, чтобы наши партнеры и те организации, которые сегодня смотрят на развитие не только своего предприятия, но и на развитие самого региона, шли навстречу, делали максимально открытой информацию об экологии, мерах соблюдения экологического подхода к своему производству», - добавил Виктор Остренко.