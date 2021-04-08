Общество

Власти планируют ремонт общественной бани в Карамышево

Определен исполнитель контракта по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт бани в деревне Карамышево. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, заказчиком выступила администрация Псковского района.

Подрядчик должен подготовить рабочую документацию на ремонт общественной бани гигиенического типа на 20 мест. В частности, в проекте должны быть предусмотрены: ремонт и усиление фундаментов (цоколя); замена стен и перегородок, лестниц, площадок крылец перекрытий и покрытий, конструкций крыши; ремонт кровли и ограждающих конструкций, фасада, окон, дверей, полов, стен и потолков.

Срок службы по ГОСТ 27751-2014 – не менее 50 лет.

Начальная цена составляла 297 тыс. 903 рубля 31 копейку. Победителем признано ООО «Ризалит» с предложением 296 тыс. 413 рублей 79 копеек.

Срок выполнения работ - 120 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.