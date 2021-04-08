Общество

Труженицу тыла из Островского района поздравили с 90-летием

90 лет исполнилось жительнице деревни Воронцово Островского района Татьяне Александровой. В день своего юбилея, 8 апреля, она приняла поздравления и от своих родственников, и от официальных лиц. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте администрации муниципалитета.

В гости к Татьяне Александровой пришли глава Островского района Дмитрий Быстров, помощник секретаря Генерального совета «Единой России», первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Турчака Армен Мнацаканян, депутат Псковского областного Собрания депутатов Андрей Михайлов, глава сельского поселения «Воронцовская волость» Владимир Орлов.

Имениннице вручили поздравительный адрес от президента РФ, памятные подарки и цветы от губернатора Псковской области и руководителя муниципалитета. Со словами поздравлений к Татьяне Александровой обратилась начальник управления Пенсионного фонда в Островском районе Татьяна Степанова. «В свой адрес юбиляр услышала много приятных слов, пожелания крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни», - рассказали в администрации.

Трудовая деятельность Татьяны Александровой началась с 13 лет в 1944 году. Много лет она проработала в сельскохозяйственном производстве в сфере животноводства и полеводства. Имеет статус «Труженик тыла» и ветеран труда.

«Татьяна Александрова стойко переносила все человеческие страдания и жизненные неурядицы, выпавшие на ее долю. При этом она оставалась жизнерадостным человеком, в трудные минуты поднимала настроение себе и поддерживала близких незаурядными музыкальными способностями», - отметили в администрации.