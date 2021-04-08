Общество

Медиков из псковской инфекционной больницы призывают вступить в профсоюз

Председатель регионального профобъединения Игорь Иванов совместно с председателем областной организации профсоюза работников здравоохранения Анжеликой Шундер провел встречу с медицинскими работниками Псковской областной инфекционной больницы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного совета профессиональных союзов.

Во встрече принимала участие главный врач медучреждения Анастасия Повторейко. В ходе собрания Игорь Иванов представил информацию о деятельности Федерации независимых профсоюзов России, профобъединения на территории региона, о работе в рамках системы социального партнерства, санаторно-курортном оздоровлении и других мотивационных программах, реализуемых профсоюзом.

Анжелика Шундер сообщила информацию по федеральному и региональному отраслевому соглашениям, а также о мерах поддержки медицинских работников. Анастасия Повторейко отметила важность профсоюзной работы и предложила работникам Псковской областной инфекционной больницы последовать ее личному примеру вступить в ряды профсоюзов.

«‎Встреча прошла очень позитивно, были вопросы, был интерес к нашей работе. В данном учреждении работает порядка 600 человек, существует молодая профсоюзная организация, есть желание и возможности довести профсоюзное членство минимум до 50% от числа работающих, необходимо начинать проработку коллективного договора. Убежден, что у нас все получится», – заключил Игорь Иванов.