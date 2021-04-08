Общество

Ордена Пирогова и медали Луки Крымского вручил сотрудникам Роспотребнадзора псковский губернатор

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 9 апреля, принял участие в торжественной церемонии чествования представителей регионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, за большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции, самоотверженный труд при исполнении профессионального долга по поручению президента РФ глава региона вручил сотрудникам ведомства государственные награды: ордена Пирогова и медали Луки Крымского.

Глава региона поблагодарил награждаемых их за службу. «Ваше ведомство выполняет очень серьезные задачи по сохранению здоровья и жизни граждан — осуществляет санитарно-эпидемиологический контроль деятельности организаций. Пандемия показала, насколько значительна ваша работа и насколько важно, чтобы в управлении работали высокопрофессиональные люди, преданные своему делу. Важно, что ваш труд на передовой не остается без внимания руководства области и страны», — заметил Михаил Ведерников.

Губернатор подчеркнул, что жители не всегда с позитивом принимают вынужденные ограничения, которые действуют на территории региона. «Но без этих мер сохранить благополучие граждан, полноценную работу сектора экономики и достойно пройти путь от начала пандемии к ее завершению, просто невозможно», — подчеркнул Губернатор и выразил надежду, что совместными усилиями администрации области и управления Роспотребнадзора регион справится с пандемией и жители смогут вернуться к нормальной жизни.