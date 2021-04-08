Общество

В Пскове открылась фотовыставка известных летчиков-космонавтов

В Псковской областной универсальной научной библиотеке в пятницу, 9 апреля, состоялось открытие фотовыставки «Человек. Земля. Космос», которая посвящена 60-летию первого полета человека в космос.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации области, в ходе церемонии открытия к посетителям выставки обратился Герой России, летчик-космонавт Сергей Прокопьев. «Первый полет в космос стал символом новых возможностей, новых свершений, кардинально нового подхода к решению когда-то фантастических, но теперь уже реальных задач в самых разных сферах человеческого бытия. Мы очень хотим посредством фотографий, сделанных нами в преддверии старта на Земле, а затем на земной орбите, познакомить вас с трудовыми буднями космонавтов, впечатлениями от всего того, что предстает взору в открытом космическом пространстве. И мы надеемся, что глядя через эти фотографии на нашу замечательную планету, вы и ваши близкие сможете испытать непередаваемые ощущения сопричастности и благодарности нашему общему дому — планете Земля», — подчеркнул летчик-космонавт в видеообращении.

На выставке представлены фотографии из коллекции Сергея Прокопьева и других летчиков-космонавтов, сделанные ими на космодроме и Международной космической станции.

Напомним, что данное мероприятие организовано в рамках фестиваля «Небо зовет!», который пройдет в Псковской области с 9 по 12 апреля. Фестиваль проходит на нескольких площадках — Областная универсальная научная библиотека, Дом профсоюзов и библиотека для детей и юношества имени Каверина. В программе робототехнический аттракцион, различные выставки, экскурсии, кинопоказы, мастер-классы, интерактивные игры и другие, интересные и познавательные мероприятия. Более подробно с программой фестиваля можно ознакомиться здесь.

Всего в Псковской области в честь 60-летия первого полета человека в космос планируется провести более 60 мероприятий как в дистанционном формате, так и очном при соблюдении необходимых противовирусных мер.