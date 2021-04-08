Общество

Туристический проект «Печорский тракт» представлен на всероссийском конкурсе «Мастера гостеприимства»

В Мурманске проходит полуфинал всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства». Свои проекты представляют 118 участников из 38 регионов России. Среди них — Юлия Коновалова из Пскова с проектом «Печорский тракт».

На протяжении двух дней полуфинала — 9 и 10 апреля — участникам предстоит решать региональные кейсы, презентовать свои проекты в сфере туризма, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации региона.

«Я представляю туристический маршрут, который объединяет фермы, частные музеи и хутора Печорского района Псковской области. Печоры — туристическая точка притяжения всего региона, но к нам обычно приезжают только на выходные. Разработка нашего маршрута позволит увеличить среднюю продолжительность путешествия по области», — рассказала Юлия Коновалова о своем проекте.

В туризме Юлия работает уже давно. В 2001 году студенткой она устроилась на работу экскурсоводом в музей «Михайловское» в Пушкинских Горах, затем работала менеджером по туризму в старейшем туристском экскурсионном бюро Пскова, а сегодня разрабатывает туры для крупнейшего туроператора в регионе.

Но туристический маршрут — лишь одна из целей проекта. Юлия уверена, что появление такого продукта в области будет способствовать развитию местного предпринимательства и инфраструктуры.

За выход в финал в Мурманске борются 118 участников из 38 регионов страны. Региональные полуфиналы в 2021 году пройдут еще в четырех городах России (Калуга, Петропавловск-Камчатский, Тюмень, Пермь).

Конкурс «Мастера гостеприимства» — проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». Партнерами конкурса выступают Ростуризм, Росмолодежь и Общенациональный Союз Индустрии Гостеприимства (ОСИГ). Его цель — раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. В ходе конкурса, кроме знаний и компетенций участников, оцениваются их авторские проекты в сфере гостеприимства. Лучшие из них получают поддержку и реализуются в регионах России.

Конкурс «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».