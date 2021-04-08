Общество

«Акценты» Донецкого: Напряжение в Донбассе, предвыборные пертурбации и вандализм по-псковски

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Темы выпуска:

На грани войны. СМИ заговорили о резком обострении ситуации на Донбассе.

Проститутки, но не политические. Бывший лидер псковского отделения партии «Родина» угодил на нары за организацию борделя.

Обыкновенное варварство. В Псковской области участились случаи вандализма.

Начнем с ковидной темы, отмеченной на этой неделе скандалом вокруг концерта звезд Тик-Тока Клавы Коки и Niletto в Ледовом дворце. О злостном нарушении режима ограничений при проведении этого массового мероприятия в условиях пандемии сказано, в том числе и мной, - достаточно. Все ответственные за инцидент лица вроде как получили втык: директор Ледового дворца Иван Штылин отстранен от исполнения обязанностей (возможно, не временно, а навсегда); в отношении чиновников из областной администрации - главы комитета по культуре Жанны Малышевой и главы комитета по спорту Елене Чернышовой — проводится проверка. Роспотребнадзор в лице своего псковского руководителя Александра Нестерука требует для организаторов концерта самого жесткого административного наказания.

Я уже говорил, что рано или поздно нечто подобное должно было произойти: после снятия драконовских ограничительных мер ноября-декабря прошлого года и частичного открытия концертных залов и театров, а также послаблений для заведений общепита (банкеты нельзя, а дни рождения можно), народ должен был расслабиться. И что-то такое громкое и показательно-скандальное, как в Ледовом дворце, просто обязано было случиться. Так уж устроены люди. Если нельзя, но очень хочется, то можно. Меж тем, шаблон разрывается: указа губернатора Ведерникова никто не отменял, общепит стонет без танцев и ночного времени, а тут кто-то берет и устраивает вопиющий танцпол, видео и картинки с которого мгновенно размножаются по всем соцсетям.

Естественно, сначала пошла писать губерния («плевок в общепит» и так далее), а затем и власть в лице губернатора включилась.

Причем демонстративно категорично и жестко: «мы это так не оставим, не простим». В результате все, кто занимается в регионе интертейнментом и шоу-бизнесом получили своего рода «прививку» от возможных нарушений. Концерты-то и другие массовые мероприятия в регионе никто не запрещал.

Действуют ограничительные меры: 50% заполняемости зала, соблюдение социальной дистанции при рассадке, масочный режим. Понятно, что соблюсти все эти требования в живом процессе невозможно, но нужно хотя бы соблюдать приличия. А тут такой беспредел. Ну, надо думать, что все, кто в теме, сделал из произошедшего соответствующие выводы, и, по крайней мере, до лета никаких танцполов не будет. Пока статистика заболеваемости вроде как не сильно огорчает: она-то снижается, то повышается, то есть плавает.

За прошедшие сутки, например, выявлено 70 новых случаев ковида. Это средний показатель, и не под сто, как было в январе, и не под 50, как регистрировалось в иные сутки уже в апреле. Ждем третьей волны, и надеюсь, все-таки не дождемся. Хотя ситуация в Псковской области не самая благоприятная. Не хотелось бы ее усугублять. По данным, опубликованным на этой неделе, Псковская область, увы, вошла в число шести регионов, в которых показатели заболеваемости, выше среднероссийских. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом. Кроме нас, заражаются больше, чем в среднем по России, еще в Мурманской, Тамбовской, Воронежской областях, республиках Калмыкия и Карелия. Мы не одиноки, но лучше бы было наоборот. Так что не расслабляемся и напяливаем надоевшие маски.

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А я продолжаю. Новости, как принято выражаться, «по периметру» радуют мало: резко обострилась военно-политическая ситуация на Донбассе. Собственно, напряжение росло уже в феврале-марте, просто обывателю об этом не сообщали в телевизоре. Но в интернете все, кто следит за ситуацией на Украине, давно говорили о том, что Киев готовится к наступлению, и вот в конце прошлой недели и условный, и безусловный Соловьев прервали молчание, а это знак. И сейчас главный вопрос: «Будет война или нет?». При этом подразумевается не просто начало активных боевых действий на линии соприкосновения украинских войск и сил ДНР и ЛНР, а полномасштабное вмешательство в конфликт регулярных российских войск.

Здесь сошлюсь на слова заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака, цитирую: «Россия будет вынуждена встать на защиту своих граждан, проживающих на территории Донбасса, если масштаб конфликта будет соответствующим. Все зависит от того, какой масштаб будет пожара. Если там будет, как говорит наш президент, устроена Сребреница, видимо, вынуждены будем встать на защиту».

Заявление господина Козака прозвучало на встрече с экспертами Института мировой экономики и международных отношений РАН. Тут остается добавить, что к февралю 2021 года российские паспорта получили более 600 тысяч жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. То есть у России есть все формальные основания для ввода войск в случае обострения конфликта.

В эфире нашей радиостанции, в программе «Гайд-парк», в среду, выступил бывший губернатор Псковской области, напомню, работавший в правительстве ДНР в 2014-м году, Евгений Михайлов, который тоже так прямо и сказал: «Россия находится на грани войны с Украиной». Цитирую: «Мы находимся на грани войны с Украиной, потому что американцы оказывают определяющее влияние на политику Украины. Украина сосредоточила войска на Донбассе, в любой момент может начать наступление. Если не выработать какие-то меры, то Россия опять окажется в сложной ситуации, ей придется реагировать на агрессию».

Экс-губернатор Михайлов постоянно выступает на ЮТубе в совместных эфирах с бывшим министром обороны ДНР Игорем Стрелковым, то есть внимательно следит за развитием событий на юге России, так что его мнению, на мой взгляд, можно доверять. А мнение это такое: если Украина начнет наступление, Россия вмешается в конфликт, и начнется война. С другой стороны, столь явная демонстрация намерений может остановить агрессора, и войны не будет. Очевидно, что вопрос войны или мира сейчас решается даже не в Киеве, а в Вашингтоне. Так что все вопросы к президенту Байдену. Если же говорить о возможной войне, причем по самому радикальному, с заходом войск и присоединением территорий, варианту, то тут надо понимать, что такой поворот событий может мгновенно обнулить всю предвыборную ситуацию в стране.

Грубо говоря, станет не до выборов, и их могут просто отменить. Это я так (не знаю уж, плавно или резко) перешел к следующей нашей теме – в стране в целом и в нашем регионе в частности, несмотря на ковид и угрозу войны, продолжается избирательная кампания. И вот тут у нас случилось несколько существенных пертурбаций.

Во-первых, в выходные прошел съезд партии «Яблоко», в ходе которого псковские «яблочники» показали себя как своего рода молодое радикальное крыло внутри этой системной политической структуры, при этом, несмотря на все громкие споры и разногласия, дуэт «Шлосберг-Явлинский» подтвердил намерение главного псковского яблочника баллотироваться в Госдуму по одномандатному округу в Москве.

Ясно, что без поддержки «папы Гриши» уже не столь молодому, но все еще дерзкому Шлосбергу сделать это было бы в столице весьма затруднительно. У него внутри партии недоброжелателей хватает, и это, видимо, не только влиятельный Иваненко и нынешний «зиц-председатель» Рыбаков, но и другие старожилы, которых устраивает статус-кво «Яблока» как умеренной демократической оппозиции. Сам Шлосберг в среду в эфире нашей радиостанции подтвердил, что в Госдуму по псковскому округу пойдет врач Скорой помощи Артур Гайдук. Мол, у него наилучшие шансы.

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Меж тем, вчера стало известно, что депутат Псковской городской Думы Олег Брячак снова займет пост председателя Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия - За правду» (напомню, так она теперь называется). Как раз вчера, 8 апреля, состоялось заседание президиума центрального совета «СР - ЗП» под председательством Сергея Миронова, на котором единогласно было принято решение о его назначении.

Так что не сбылись мрачные прогнозы оппонентов Брячака-младшего, буквально месяц-другой назад предвещавших, что на нынешних выборах Олег Брячак останется чуть ли не у дел. Нет, получилось по-другому. Именно Олегу Брячаку придется в ближайшее время определять предвыборную расстановку с новоявленными «патриотами России» и «прилепинцами» (вроде небезызвестного казака Иванова, сейчас пытающего счастья на выборах главы Порховского района). Кстати, напомню, что выборы главы в Порхове состоятся уже в это воскресенье, 11 апреля.

Наконец, на этой неделе случилась настоящая политическая сенсация, увы, с криминальным уклоном. Бывшего руководителя Псковского регионального отделения партии «‎Родина»‎ Константина Вилкова арестовали по обвинению в организации занятия проституцией. Вилков пытался скрыться от правоохранительных органов, но его задержали в Ленинградской области. По данному факту идет расследование. Вилков помещен в СИЗО до 2 июня.

Такой вот мощнейший удар по репутации партии «Родина» накануне избирательной кампании, а в том, что это удар, можно не сомневаться. Оппоненты в любом случае воспользуются этой негативной информацией о Вилкове в процессе борьбы с другими возможными кандидатами «Родины» на нынешних выборах, что делает всю кампанию псковской «Родины» весьма проблематичной.

И я завершаю. К сожалению, довольно жуткими новостями. На этой неделе регион, точнее отдельные жители, отметились актами какого-то изуверского вандализма. Во-первых, в Пскове неизвестные отморозки испортили фотовыставку «Лица героев» на площади Победы. Отморозки выкололи героям глаза на фотоснимках. «Молодцы», ничего не скажешь! Полиция по факту порчи выставки проводит проверку.

Во-вторых, в Острове, рано утром 2 апреля, двое безработных местных жителей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, надругались над памятником героям 6-й роты. Они развернули в другие стороны стоящие на постаментах бюсты военнослужащих-островичей, геройски погибших во время боев с незаконными вооруженными формированиями. Личности вандалов установлены, очевидно, что теперь их ждет суд и наказание.

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В-третьих, масштабный акт вандализма совершен на кладбище в деревне Подборовье. Как сообщается, вандалы разгромили внушительную часть захоронений. Несколько десятков могил лишены оград, калиток и металлических крестов. Отморозки забрали элементы благоустройства, которые можно сдать в металлолом. Как пишет Псковская Лента Новостей, цитирую: «Прежде всего, вынимали старые пролеты оград, установленные в песок, которые легче всего демонтировать. Забетонированные части тоже пытались достать, но только погнули и сломали их. То, что не смогли унести, бросили прямо на дороге».

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Здесь прям как-то даже теряешься в оценках. Ну ладно, в первом случае, с порчей фотовыставки, можно свалить на умственную неполноценность, вот, мол, малолетние дебилы забавляются: вырезают глаза у людей на стендах. Глупое надругательство над памятниками землякам можно объяснить алкогольным опьянением, спровоцировавшим дурацкий поступок. Но вот вандализм на кладбище в Подборовье – это уже нечто иное: не детская шалость и не пьяная глупость, а заранее продуманные действия с корыстным мотивом - сдать кладбищенские оградки на металлолом и получить деньги.

Тут вам и предварительный сговор, и осквернение чувств, нанесшее, кроме материального, еще и моральный ущерб родственникам похороненных на кладбище людей.

Представьте себя на их месте. Нет, представлять даже как-то и не хочется. Это за гранью добра и зла.

Остается надеяться, что полиция найдет вандалов. И это станет залогом того, что подобное издевательство над мертвыми не повторится. И все равно с каждым днем все тревожней. Неужели мы и вправду дружно, семимильными шагами, возвращаемся в лихие 90-ые?

На этом пока всё. Это были «Акценты» Донецкого. Берегите себя!

Александр Донецкий