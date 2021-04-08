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Общество

Перенесшие COVID-19 россияне рассказали о постоянном запахе помоев и мертвечины

09.04.2021 21:22|ПсковКомментариев: 1

Некоторые перенесшие коронавирусную инфекцию россияне начали чувствовать сильные неприятные ароматы через несколько недель или месяцев после болезни. Чаще всего люди сталкиваются с запахами мертвечины и помоев, пишет «Новая газета».

Пользователи Telegram рассказывают о своем опыте в чате «Последствия COVID-19». Обонятельные галлюцинации заставляют их отказываться от пищи, избегать походов на кухню и иногда выхода на улицу.

«Я шла по улице, чувствовала странный запах из ниоткуда и убегала. Ела все с зажатым носом или не ела», — написала Анастасия Глушкова, которая переболела COVID-19 еще в апреле 2020-го. Обоняние после болезни к ней вернулось через три месяца в странной форме: повсюду ее преследовала вонь и «гниль с чем-то сладким». Спустя год эта проблема исчезла, но до их пор она не чувствует некоторые тонкие ароматы вроде запаха весны или мороза.

Подобные искажения называются паросмией и иногда встречаются после COVID-19 наравне с потерей или ослаблением обоняния. В большинстве случаев привычные вещи начинают пахнуть чем-то отвратительным, но интенсивность и продолжительность этой вони для каждого разная. Одни люди слышат ее недолго и несильно, другие — постоянно, отовсюду и очень ярко. Длиться такое расстройство может месяцами.

Алия Полиданова заразилась коронавирусом в ноябре и столкнулась с паросмией в феврале. Сначала неприятный запах, похожий на гнилой сельдерей, исходил только от мяса. Потом так стали пахнуть курица и яйца, из-за чего она перестала заходить на кухню. «В один день я не смогла есть ничего, вонь шла отовсюду: от еды, от зубной пасты, от сигарет, от духов, от людей. Мой рацион всегда меняется, но в основном я ем злаковые батончики и зеленые яблоки. Каждый день пытаюсь найти то, что у меня перестает вонять. Вчера съела половинку вареного картофеля», — сказала Полиданова.

Пользовательница по имени Надежда указала, что постоянно чувствует везде запах лука — им пахнет она сама и люди вокруг. С появлением проблем с обонянием она перестала готовить. Ее супруг все время ест за закрытой дверью, чтобы до нее не доносился запах еды. «Входишь в подъезд, и уже становится плохо, потому что чувствуешь запах еды. Я не могу есть мясо, молочку, часть овощей, а ем только зелень, некоторые фрукты, соленую рыбу и крупы, и то не все: от овсянки — вонь, от гречки — нет, макароны — через раз», — поделилась она.

Часть участников чата отметила, что люди с паросмией сталкиваются с непониманием и раздражением близких, иногда дело доходит до развода. Нет помощи и со стороны врачей, которые не знают, как это лечить.

Как отмечает «Лента.ру», ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная говорила, что с потерей обоняния во время COVID-19 сталкиваются 80 процентов пациентов. На потерю или искажение вкуса жалуется каждый второй пациент.

Источник: Псковская Лента Новостей
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