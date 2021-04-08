Общество

Обязательную фотосъемку при заготовке дров хотят отменить

Отчетность граждан при заготовке дров предлагают упростить. Заготавливающих древесину для собственных нужд предлагается освободить от обязанности представлять фото- и видео отчеты об использовании лесов с мест заготовки. Такой законопроект группы депутатов «Единой России» планируется рассмотреть на пленарных заседаниях Госдумы в весеннюю сессию в первом чтении, пишет «Парламентская газета».

Граждане, которые заготавливают дрова для отопления, строительства и ремонта домов и хозяйственных построек сегодня должны передавать отчет об использовании своего участка в Единую государственную автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС) посредством данных аэрофотосъемки или просто фотографий. Такая же обязанность есть у юрлиц и граждан, занимающихся вырубкой лесов профессионально.

«Требования достаточно жесткие: видео и фотофиксация с привязкой ко времени и координатам. Не каждый житель деревни может сделать это без проблем и хлопот. Так что эта норма и обременяет граждан, и создает дополнительную нагрузку на контрольные органы», - отметил один из авторов документа, депутат Алексей Канаев.

Таким образом, граждан, заготавливающих дрова для себя, предлагается освободить от обязанности отправки таких сложных отчетов в систему ЛесЕГАИС. Им все равно нужно будет представить отчет, но в простой форме - подать специальный документ в органы госвласти или местного самоуправления по итогам окончания лесозаготовительных работ не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным.