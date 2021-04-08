Общество

Еще пять человек скончались из-за коронавируса в Псковской области

Число жертв коронавируса в Псковской области увеличилось до 275. Об этом свидетельствует статистика, опубликованная официальным Telegram-каналом Псковской области. По состоянию на утро 10 апреля в регионе зафиксировано еще 5 смертельных случаев от COVID-19.

За прошедшие сутки в регионе также выявили 67 новых случаев заболевания COVID-19, всего с начала пандемии – 35 032. Выздоровели 286 человек, за весь период наблюдений - 24 308 человек.

На данный момент в Псковской области проведено 326 438 исследований на коронавирус.

Статистика по муниципалитетам: