Еще пять человек скончались из-за коронавируса в Псковской области

Число жертв коронавируса в Псковской области увеличилось до 275. Об этом свидетельствует статистика, опубликованная официальным Telegram-каналом Псковской области. По состоянию на утро 10 апреля в регионе зафиксировано еще 5 смертельных случаев от COVID-19.
За прошедшие сутки в регионе также выявили 67 новых случаев заболевания COVID-19, всего с начала пандемии – 35 032. Выздоровели 286 человек, за весь период наблюдений - 24 308 человек.
На данный момент в Псковской области проведено 326 438 исследований на коронавирус.
Статистика по муниципалитетам:
- Псков – 12619
- Великие Луки – 6008
- Бежаницкий район - 329
- Великолукский район – 797
- Гдовский район – 492
- Дедовичский район – 739
- Дновский район - 301
- Красногородский район – 199
- Куньинский район – 325
- Локнянский район - 240
- Невельский район – 1391
- Новоржевский район – 305
- Новосокольнический район – 922
- Опочецкий район – 891
- Островский район – 1794
- Палкинский район – 385
- Печорский район – 679
- Плюсский район – 549
- Порховский район – 1118
- Псковский район – 2918
- Пустошкинский район – 311
- Пушкиногорский район - 316
- Пыталовский район – 285
- Себежский район – 553
- Струго-Красненский район – 360
- Усвятский район – 163
- Иногородние (с 30.12.2020) - 43