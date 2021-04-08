Общество

Александр Котов празднует сегодня 60-летие

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов отмечает, сегодня, 10 апреля, 60-летие. Спикером регионального парламента он является с 15 декабря 2011 года, то есть почти 10 лет.

Александр Котов в 1983 году окончил Ленинградский сельскохозяйственный институт по специальности «Механизация земледелия», инженер-механик, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе псковского заксобрания.

В 1991 году назначен сначала заместителем председателя Струго-Красненского райисполкома, а затем замглавы администрации района. В эту же пору окончил Российскую Академию кадрового обеспечения АПК по специальности «Организация работы предприятий АПК в условиях рыночных отношений». В 1995 году назначен главой администрации Струго-Красненского района и еще дважды избирался на эту должность. Главы муниципалитетов избрали его председателем Ассоциации местного самоуправления.

В апреле 2003 года был назначен заместителем губернатора - курировал местное самоуправление. В этом же году окончил Академию госслужбы по специальности «юриспруденция». В 2010 г вновь назначен вице-губернатором, отвечал за вопросы ЖКХ, строительства, госстройнадзора, дорожного хозяйства, регулирования тарифов.

С марта 2011 по ноябрь 2019 года - четырежды избирался на пост секретаря регионального отделения партии «Единая Россия».

В 2011 году избран депутатом областного Собрания V созыва по округу N19, а затем председателем парламента. На выборах VI созыва вновь получил поддержку земляков - за него проголосовало 66,49% избирателей. На I сессии вновь избран спикером.

С ноября 2016 года входит в состав руководителей Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. Является членом Комиссии Совета законодателей РФ по вопросам межбюджетных отношений и налоговому законодательству.

Награжден почетными грамотами администрации и губернатора, Собрания депутатов и Совета Федерации, благодарностью председателя Совета Федерации. За заслуги в развитии парламентаризма удостоен Почетного знака Совета Федерации. Указом президента награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.