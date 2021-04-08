Общество

Однопартийцы поздравили Александра Котова с 60-летием

Секретарь регионального отделения партии, депутат Государственной Думы Александр Козловский и однопартийцы поздравляют с 60-летием председателя Псковского областного Собрания депутатов, заместителя секретаря Регионального отделения партии по проектной деятельности Александра Котова.

«Уважаемый Александр Алексеевич! За годы плодотворной трудовой деятельности вы зарекомендовали себя как опытный и грамотный руководитель, профессионал своего дела, за что по праву завоевали глубокое уважение у жителей региона! С вашим именем связана история партии на протяжении долгих лет. Вы внесли большой вклад в деятельность партии на посту секретаря регионального отделения», - отметил Александр Козловский в поздравлении.

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«Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, неиссякаемых сил и энергии, дальнейшей успешной деятельности на благо Псковской области!» - пожелали Александру Котову однопартийцы.