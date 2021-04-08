Общество

Росгвардия приглашает псковичей на службу в ОМОН

Управление Росгвардии по Псковской области приглашает на службу в ОМОН на должности полицейского (бойца), полицейского (водителя) и врача медицинской части. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Требуются сотрудники в возрасте до 35 лет, не судимые, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии.

Граждане, принятые на службу, пользуются социальными гарантиями, бесплатным медицинским обслуживанием, застрахованы государством.

Более подробную информацию можно узнать по телефонам: (8112) 62-05-69, 66-61-12.