Общество

Губернатор обсудил с Юрием Вяземским развитие движения «Умники и умницы» в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в субботу, 10 апреля, провел рабочую встречу с писателем, философом, телеведущим, кандидатом исторических наук Юрием Вяземским. Стороны обсудили развитие в регионе движения «Умники и умницы», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

В первую очередь Юрий Вяземский подчеркнул, что представители Псковской области стояли у истоков зарождения движения 8 лет назад. В настоящее время президентом РФ Владимиром Путиным предложено дать новый импульс развитию школьной гуманитарной олимпиады, популяризировать ее среди молодежи. Поэтому, по словам Юрия Вяземского, он и прибыл сюда.

«Псковская область - уникальный регион по всем параметрам. Это „живая“ история. На центральной улице Пскова рабочие вскрыли асфальт, а там историческая мостовая», - заметил телеведущий и добавил, что регион неразрывно связан с именами Александра Пушкина, Александра Невского и многими другими.

Губернатор в свою очередь акцентировал внимание, что администрация Псковской области готова в полной мере способствовать развитию движения «Умницы и умники» в регионе.

«Это, разумеется, нужно делать. Для наших детей необходимо создавать как можно больше возможностей и альтернатив в противовес тем вызовам и попыткам вовлечь в противоправную деятельность. Нужны думающие, ищущие, умные люди, которые, получая непроверенную информацию из открытых источников, могли бы с ней работать и делать выводы», - подчеркнул Михаил Ведерников. Глава региона также выразил готовность предусмотреть и предоставить все необходимое для обустройства площадки.

Отметим, Юрий Вяземский прибыл в Псковскую область, чтобы принять участие в ряде мероприятий. В Псковской областной универсальной научной библиотеке состоится встреча с телеведущим в рамках Всероссийского проекта «Культура для школьников». Также Юрий Вяземский примет участие в региональном этапе гуманитарной олимпиады «Умники и умницы». Тематика игры будет связана с именем благоверного князя Александра Невского, 800-летний юбилей которого празднуется в текущем году.