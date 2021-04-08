Общество

В летнюю школу «Юннат» приглашают учащихся из Пскова

Родители псковских школьников могут подать заявки на зачисление в летнюю школу «Юннат», которая будет работать в июне-июле на базе Эколого-биологический центра в областном центре.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Пскова, летняя школа «Юннат» реализуется в рамках мероприятий проекта ER 65 «Улучшение биологического разнообразия и увеличение осведомленности населения об охране окружающей среды в региональных центрах России и Эстонии».

Планируется провести нескольких краткосрочных 5-дневных сессий. Ежедневно с понедельника по пятницу в первой половине дня ребят летней школы будут ждать интересные биологические игры и квесты, экскурсии на природу. На практических занятиях они будут работать с лабораторным и полевым оборудованием, приобретенным в рамках проекта ER 65.

Участниками школы могут стать ребята 10-14 лет, увлеченные изучением биологии и экологии. Для них это будут интересные дни с приятным общением в кругу друзей и сюрпризами от организаторов. При завершении занятий обучающиеся получат сертификаты.

Зачисление в летнюю школу «Юннат» проводится на основании заявлений родителей. По вопросам зачисления можно обратиться по телефону 57-44-33.