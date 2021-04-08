Псковичей приглашают написать «космический диктант» и побороться за призы от Роскосмоса

Псковичи смогут попробовать свои силы в «Космическом диктанте 2021», который пройдет 11 апреля в проектном офисе «Команды 2018» (Псков, Некрасова, 19). Тематическое мероприятие проводится в честь Дня авиации и космонавтики, рассказали Псковской Ленте Новостей организаторы.
Диктант будет состоять из 30 вопросов, охватывающих разные сферы космических знаний: биография легенд отечественной космонавтики, жизнь и работа на орбите, исследования планет и многое другое. Сложность вопросов рассчитана на участников от 12 лет.
Для ответа на каждый вопрос будет даваться одна минута. Вопросы диктанта будут зачитывать известные космонавты и деятели культуры.
Ответы участников будут фиксироваться через онлайн-анкету, которую необходимо будет открыть на цифровом устройстве.
По итогам диктанта будут выбраны 10 победителей, которые получат ценные призы от госкорпорации «Роскосмос».
Регистрация по ссылке.