Общество

Псковичей приглашают написать «космический диктант» и побороться за призы от Роскосмоса

Псковичи смогут попробовать свои силы в «Космическом диктанте 2021», который пройдет 11 апреля в проектном офисе «Команды 2018» (Псков, Некрасова, 19). Тематическое мероприятие проводится в честь Дня авиации и космонавтики, рассказали Псковской Ленте Новостей организаторы.

Диктант будет состоять из 30 вопросов, охватывающих разные сферы космических знаний: биография легенд отечественной космонавтики, жизнь и работа на орбите, исследования планет и многое другое. Сложность вопросов рассчитана на участников от 12 лет.

Для ответа на каждый вопрос будет даваться одна минута. Вопросы диктанта будут зачитывать известные космонавты и деятели культуры.

Ответы участников будут фиксироваться через онлайн-анкету, которую необходимо будет открыть на цифровом устройстве.

По итогам диктанта будут выбраны 10 победителей, которые получат ценные призы от госкорпорации «Роскосмос».

Начало диктанта в 10:00.

Регистрация по ссылке.