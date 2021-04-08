Общество

Финал всероссийской олимпиады «Умники и умницы» прошел в Пскове

Финал всероссийской гуманитарной олимпиады «Умники и умницы» прошел сегодня, 10 апреля, в Пскове. Об этом на своей Instagram-странице сообщил председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов.

По его словам, всего в олимпиаде приняли участие более 170 учеников псковских школ, почти 30 из них участвовали в четвертьфинальных играх в Москве, а несколько учеников из школ области, по итогам олимпиады, стали студентами Университета МГИМО.

В работе жюри принял участие автор и ведущий Всероссийской гуманитарной олимпиады «Умники и умницы», профессор Московского государственного института международных отношений (Университета) МИД России, член Союза писателей России Юрий Вяземский.

Александр Седунов также напомнил, что в этом году финал олимпиады «Умники и умницы» посвящен 800-летию со дня рождения Александра Невского.

Ранее, в муниципальном этапе олимпиады, которая проходила в форме конкурса эссе, приняли участие 37 десятиклассников из 10 районов и городов Псковской области. Для участия в региональном этапе пригласили 27 учащихся Псковской области.