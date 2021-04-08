«Утро туманное»: Порховский район встретил день выборов красивым рассветом. ФОТО

Порховский район встретил основной день выборов главы муниципалитета красивым туманным рассветом. Фотографиями УИКов на фоне восходящего солнца делятся наблюдатели и члены участковых комиссий. Красоты снимкам добавляет туман.
УИК №532
УИК №540
Напомним, 24 сформированных избирательных участков будут открыты до 20.00. Принять участие в голосовании имеют право 16 790 избирателей.
УИК №531
В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции при входе на участки будет проводиться обязательная термометрия. Все члены избирательных комиссий, сотрудники полиции, задействованные в охране правопорядка на участках, будут обеспечены средствами индивидуальной защиты — защитными масками, перчатками и антисептиками. Всем избирателям будут выдаваться защитные маски.
На всех участках осуществляется видеонаблюдение в целях обеспечения открытости и гласности деятельности избирательных комиссий, а также работают наблюдатели.
УИК №543
Напомним, досрочные выборы главы Порховского района проходят в связи со смертью прежнего главы Виктора Степанова. На вакантный пост претендуют 6 кандидатов:
Игорь Иванов, выдвинут региональным отделением политической партии «Справедливая Россия» в Псковской области, член партии «Справедливая Россия».
Игорь Романов, выдвинут Региональным отделением в Псковской области Всероссийской политической партии «Партия Роста», член Всероссийской политической партии «Партия Роста».
Юрий Семенов, выдвинут Порховским районным Местным отделением Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»
Александр Сергеев, выдвинут Порховским районным отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
Антон Андреев, выдвинутый Порховским районным отделением политической партии ЛДПР, член ЛДПР.
Алексей Филиппов, в порядке самовыдвижения.