Общество

«Утро туманное»: Порховский район встретил день выборов красивым рассветом. ФОТО

Порховский район встретил основной день выборов главы муниципалитета красивым туманным рассветом. Фотографиями УИКов на фоне восходящего солнца делятся наблюдатели и члены участковых комиссий. Красоты снимкам добавляет туман.

УИК №532

УИК №540

Напомним, 24 сформированных избирательных участков будут открыты до 20.00. Принять участие в голосовании имеют право 16 790 избирателей.

УИК №531

В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции при входе на участки будет проводиться обязательная термометрия. Все члены избирательных комиссий, сотрудники полиции, задействованные в охране правопорядка на участках, будут обеспечены средствами индивидуальной защиты — защитными масками, перчатками и антисептиками. Всем избирателям будут выдаваться защитные маски.

На всех участках осуществляется видеонаблюдение в целях обеспечения открытости и гласности деятельности избирательных комиссий, а также работают наблюдатели.

УИК №543

Напомним, досрочные выборы главы Порховского района проходят в связи со смертью прежнего главы Виктора Степанова. На вакантный пост претендуют 6 кандидатов: