Общество

Почти 60% россиян приходится регулярно работать в выходные

Почти 60% россиян приходится регулярно работать в выходные, при этом почти половина против такой практики. Об этом говорится в исследовании сервиса «Зарплата.ру», передает РИА Новости.

«42% сотрудников выступают против работы сверхурочно. Однако 58% респондентов приходится делать это регулярно: каждый второй россиянин трудится вечерами и ночами, по крайней мере, несколько раз в месяц, а каждый третий как минимум раз в месяц вынужден работать в выходные», - говорится в результатах опроса более 2,3 тысячи респондентов из разных регионов.

При этом 31% работают в выходные и праздничные ради карьерных перспектив, 26% - по необходимости (собственный бизнес), 22% - ради дополнительного заработка, 11% – из-за боязни потерять работу, а еще 3% признались, что не знают, как тратить свободное время иначе. При этом только 12% получают компенсации за сверхурочную работу, говорят данные международных рекрутинговых агентств.

Чаще всего перерабатывают сотрудники сферы услуг (таксисты, курьеры) – 24% и медиа (журналисты, продюсеры) – 19% в Москве и Московской области, транспорта (водители, 18%) в Санкт-Петербурге, 15% учителей в Екатеринбурге и Казани. В 2020 году абсолютными лидерами по переработкам, конечно, стали врачи.

Только 4% российских работников совсем не трудятся в вечернее и ночное время, а 21% — в выходные дни.

По закону работодатель обязан компенсировать сотруднику работу в выходной или праздничный день повышенной оплатой или дополнительным днем отдыха – по выбору. А сотрудникам с ненормированным рабочим днем полагается дополнительный оплачиваемый отпуск не менее чем на три дня.