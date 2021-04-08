Общество

В Псковской области зафиксировано 66 новых случаев коронавируса

66 новых случаев коронавируса зафиксировано за минувшие сутки, 10 апреля, в Псковской области. Об этом сообщил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Михаил Ведерников. 117 человек выздоровели, статистику смертности пополнили 5 новых случаев.

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Под контролем Роспотребнадзора остаются 4 вспышки коронавируса, новых очагов в псковском регионе не выявлено.

Всего в Псковской области проведено 327434 исследования (+996), подтверждено 35098 случаев коронавируса, выздоровели 24425 человек.

Михаил Ведерников также напомнил, что накануне в торговом центре «Акваполис» в Пскове открылся второй пункт вакцинации. Первый уже успешно функционирует в «Империале»: ежедневно здесь делают прививку до 100 человек.