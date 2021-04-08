Общество

Великолучанку уличили в фиктивной регистрации

По имеющимся сведениям, безработная жительница Великих Лук 1987 года рождения в доме в деревне Черпесса Великолукского района осуществила фиктивную регистрацию гражданина Российской Федерации. Горожанка дала признательные показания. По данному факту проводится проверка.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, такого рода примеры на территории области за последнее время далеко не единичны, и в связи с этим полиция напоминает жителям региона об ответственности, предусмотренной законодательством за подобные противоправные деяния.

В соответствии со статьей 322.3 «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» Уголовного кодекса Российской Федерации правонарушители наказываются штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.