Общество

Как пережить кризис среднего возраста, рассказал доктор Мясников

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» рассказал об опасности кризиса среднего возраста и о том, как с ним справиться, передает РИА Новости.

По словам медика, диагноза «кризис среднего возраста» в науке не существует, однако современная психология приравнивает его к депрессии. Это состояние чаще всего связано с переоценкой мира и самого себя и может привести к серьезному «психологическому упадку».

«Ты вдруг начинаешь понимать, что жизнь, оказывается, прошла, все хорошее позади. А ты так и не ночевал в стоге сена с любимой, не мчал на скорости 200 километров на мотоцикле и ветер не бил тебе в лицо, в горах ты не бывал, на дно океана не спускался, с акулами не плавал. И как же так?! Почему это не волновало тебя все предыдущее время – не известно», - сказал Мясников.

Тем не менее специалист считает, что «кризис среднего возраста - это прекрасно». Он посоветовал воспринимать этот период как «сигнал к атаке», ведь перед человеком открываются новые горизонты.

«Помните, что впереди у вас самая вкусная, самая активная часть жизни. Повторюсь за своим другом: каждое последующее десятилетие лучше предыдущего, только надо грамотно его прожить», - подытожил специалист.