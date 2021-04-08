Общество

Еще 4 человека скончались от COVID-19 в Псковской области

Число жертв коронавируса в Псковской области увеличилось до 279. Об этом свидетельствует статистика, опубликованная на портале стопкоронавирус.рф. По состоянию на утро 11 апреля в регионе зафиксировано еще 4 смертельных случая COVID-19.

Напомним, 10 апреля в Псковской области отмечено 66 новых случаев коронавируса. 117 человек выздоровели, статистику смертности пополнили 5 новых случаев. Всего в Псковской области проведено 327434 исследования (+996), подтверждено 35098 случаев коронавируса, выздоровели 24425 человек.

Под контролем Роспотребнадзора остаются 4 вспышки коронавируса, новых очагов в псковском регионе не выявлено.