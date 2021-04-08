Общество

Профсоюзы советуют трудящимся не спешить с подписанием документов от работодателя

Не секрет, что пандемия коронавируса в 2020 году нанесла серьезный удар по рынку труда Псковской области и повлияла на работу псковских профсоюзов в части защиты трудовых прав граждан. Заместитель председателя Псковского областного совета профсоюзов Андрей Стегний рассказал журналистам, в каких отраслях чаще всего отмечаются нарушения прав трудящихся в псковском регионе, почему возникают спорные ситуации между коллективами и руководством предприятий, а также заметил, что отчасти сами работники виноваты в нарушении их трудовых прав.

- Андрей Борисович, как пандемия коронавируса сказалась на характере работы псковских профсоюзов?

- В период с 30 марта по 30 апреля 2020 года и с 6 по 8 мая, когда были объявлены нерабочие дни с сохранением зарплаты, наши правовые и технические инспекторы труда работали на удаленке, но от этого их режим работы не стал менее интенсивным, поскольку не все сотрудники трудовых коллективов фактически были отправлены на выходные с сохранением зарплаты. Причем, нужно отметить, что работники организаций жизнеобеспечения, образования, здравоохранения за редким исключением получали ту же зарплату, что и те, кто находился на нерабочих днях.

Глобальных, вопиющих нарушений в тех организациях, где имелись первичные профсоюзные организации, мы не фиксировали. Да, были единичные нарушения в организациях здравоохранения, поскольку на тот момент еще не была сформирована правовая база в плане того, как переводить работников на такой режим. Много вопросов к нам поступало от наших членов профсоюзов по поводу порядка оплаты труда сотрудников, которые работают в жизнеобеспечивающих организациях, но непосредственно в жизнеобеспечивающих работах не задействованы. К их числу можно отнести административный персонал, бухгалтеров.

Также в наш адрес поступали обращения по поводу вопиющих нарушений в организациях, где нет профсоюза. Так, работодатели на первых порах начали массово издавать приказы о переводе работников не в режим нерабочих дней с полным сохранением зарплаты, а в простой отпуск с оплатой в размере две третий от оклада, что существенно ниже. И такие спорные ситуации существовали до того момента, пока ближе к концу апреля прошлого года Минтруд не издал несколько разъяснений, где четко указал на недопустимость подмены понятий. С принятием таких регламентирующих писем подобного рода нарушений стало меньше. В организациях, где они имели место быть, потом вносились коррективы, и работники получили соответствующие доплаты.

На наш взгляд, это беспредел - когда отдельные работодатели понуждали работников либо писать заявление на отпуск без сохранения зарплаты, либо (что еще более вопиюще) писать заявления об увольнении по собственному желанию: «денег нет, мы вам ничего обеспечить не можем, и вы свои проблемы, пожалуйста, решайте сами». Где могли, там первичные организации создавали, а мы сотрудникам помогали своим ресурсом. А тем организациям, где первичек не было, мы рекомендовали обращаться в трудовую инспекцию Псковской области или в суд.

- Какие направления деятельности осуществляла трудовая инспекция облсовпрофа в период коронавируса?

- В принципе все направления сохранялись даже в нерабочий период. Это были и консультации, и работа с документами. Несмотря на то, что суды не работали на прием граждан и очное проведение заседаний, все равно подготовка документов, их направление в инстанции, где-то даже их рассмотрение без участия сторон нами осуществлялись. Единственно у нас была временно приостановлена деятельность по проверке работодателей, но в тот момент и государственная инспекция труда не проводила выездные проверки. Наши инспекторы до июня-июля на предприятия не выходили, но все документарные вопросы и консультации проводились ими в полном объеме.

- Чьи права вам чаще всего приходится отстаивать в суде?

- Основная категория работников, интересы которых мы представляли, - это педагоги и работники здравоохранения. Они имеют право на досрочную страховую пенсию по старости. С момента моего прихода в областной совет профсоюзов в 2008 году интенсивность этих судебных процессов с каждым годом растет, особенно в связи с введением пенсионной реформы. Принципиальную роль стало играть, в каком году у работника сформировался необходимый стаж и через какое время он может претендовать на назначение льготной пенсии. Также в этом году в судах нам удавалось отстаивать право работников здравоохранения на ковидные выплаты. Периодически такой вопрос возникает на уровне отдельных учреждений, но нарушения удается регулировать. Также в плане судебной защиты мы диверсифицировали наши направления деятельности. Это работа с ветеранами труда, с лицами из числа детей-сирот, в том числе в части разрешения споров с органами соцзащиты. Где-то разрешаем семейные, наследственные споры, но такие случаи единичны.

Одно из направлений работы нашей инспекции труда — так называемый кадровый аудит. В рамках социального партнерства с работодателями, где есть «первички», мы предлагаем председателям «первичек», областных организаций профсоюзов, анализировать план проверок, в том числе государственной инспекции труд. Если они видят, что стоят в плане проверок, а у них есть какие-то нарушения, наши правовые и технические инспекторы готовы к ним выходить, смотреть их первичную документацию, документацию по охране труда, и давать рекомендации, чтоб они могли устранить имеющиеся нарушения к моменту проверок и по максимуму избежать штрафов. А они большие — от 100 тысяч рублей.

Важно понимать, что мы защищаем не только человека и коллектив, но и работодателя. Мы для работодателя не враги, и сейчас это многие понимают и сами становятся членами профсоюза, что не может не радовать.

- А как часто работник сам ошибается и делает что-то неправильно? Главный государственный инспектор труда в Псковской области Геннадий Иойлев говорил, что одна из ошибок заключается в том, что работник соглашается работать без трудового договора. Какие еще можно привести примеры, когда работник сам виноват в том, что его трудовые права нарушаются?

- Главный пример — когда работник подписывает какой-то документ, а потом говорит, что его трудовые права нарушены. Например, часто к нам обращаются работники жалобой, что ему ухудшили условия трудового договора — сняли дополнительные дни отпуска, снизили составные части зарплаты. Начинаем разбираться и выясняем, что работник сам пошел на поводу у работодателя и поставил под этим подпись. Согласно Трудовому кодексу, условия трудового договора могут меняться по согласию работника, и зачастую работники подписывают документы, не читая, а потом жалуются. Особенно печальны примеры, когда работник подписывает заявление о своем увольнении, а потом пытается в суде доказать, что его понудили. В данном случае механизмов доказательства у работника почти нет. Из чего исходит суд: «Заявление ваше? Ваше. Подпись ваша? Ваша. Значит вас уволили на законных основаниях и назад это уже не отмотать». Хотелось бы обратиться к работникам. Если работодатель предлагает вам подписать какой-то документ, не спешите. Сфотографируйте его, пришлите фото нашим специалистам, и они дадут вам рекомендации, подписывать его или нет.