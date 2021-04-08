Общество

Ушла из жизни старейший работник псковского областного радио Людмила Васюрина

Сегодня, 11 апреля, ушла из жизни известный псковский журналист, старейший работник псковского областного радио, заслуженный работник культуры РФ Людмила Васюрина. Об этом сообщает ГТРК «Псков».

Свой путь в журналистке Людмила Васильевна начинала в районной газете, затем на телевидении, которое в начале 1960-х делало еще только первые шаги, но ее настоящим призванием стало радио, главным редактором которого она была в течение долгого времени.

«Ее передачи отличал высокий профессионализм, глубокое погружение в темы, а проникновенный голос всегда был узнаваем радиослушателями. Теперь это бережно хранится в радиоархиве телерадиокомпании "Псков"», - сообщили в ГТРК, выразив соболезнования родным и близким Людмилы Васюриной.