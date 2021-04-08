Общество

Названы самые частые проблемы с психикой у работающих россиян

Половина работающих россиян сталкивается с проблемами выгорания, к которым относятся тревожные расстройства, рассказала «Известиям» московский психиатр Надежда Соловьева.

«Тревожные расстройства - это группа расстройств, при которых человек постоянно волнуется без причины», - сказала она.

По словам Соловьевой, переживания могут сопровождаться неприятными физическими ощущениями, например учащенным сердцебиением, потливостью, головными болями, дрожью в теле, болями в суставах, затруднением запоминания и снижением концентрации внимания, что в свою очередь, приводит к ухудшению работоспособности.

По ее словам, ситуация значительно ухудшилась во время пандемии, когда многим пришлось уйти с работы, сменить деятельность или просто перейти на удаленный формат. Новой стрессовой ситуацией для них стало возвращение в офисы — с необходимостью ездить на общественном транспорте и контактировать с большим количеством людей.

Как говорят эксперты, опрошенные газетой, сегодня среди психических заболеваний и эмоциональных расстройств у офисных работников лидируют астенические состояния. Часто они проявляются в виде синдрома хронической усталости, а также депрессивно-тревожных состояний и панических атак.

На число обращений по поводу тревожно-депрессивных и неврологических расстройств в 2020–2021 годах повлияла пандемия COVID-19, отмечает психотерапевт из Петербурга Аркадий Кузнецов. По его словам, у пациентов по-прежнему часто встречаются страхи заражения, страхи за свое здоровье и здоровье близких, а также катастрофизация ситуации.