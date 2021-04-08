Общество

Новые требования противопожарного режима довели до жителей усвятской деревни Чурилово

11 апреля сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Невельскому, Пустошкинскому и Усвятскому районам провели профилактический рейд в деревне Чурилово Усвятского района.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе профилактического рейда до граждан доведены новые требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации в части порядка приготовления пищи с использованием открытого огня, необходимости уборки территории домовладений от прошлогодней сухой травы и горючего мусора, а также о недопустимости выжигания сухой травянистой растительности. Среди населения распространены листовки и памятки на противопожарную тематику и о мерах административной ответственности.

До жителей деревни Чурилово довели обстановку с пожарами на территории Усвятского района и Псковской области, а также напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб и порядок действий в случае возникновения пожаров.