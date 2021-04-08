Общество

В текущей ситуации снимать ограничения рано и опасно — Михаил Ведерников

Эпидемиологическая ситуация в Псковской области пока остается нестабильной, и в такой ситуации снимать ограничения рано и опасно. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем еженедельном видеообращении.

По его словам, на прошлой неделе динамика распространения заболевания выросла на 20%. «Пока это не критично. Доля свободного коечного фонда остается на достаточно высоком уровне – порядка 25%. Тем не менее, пока заболеваемость у нас выше среднероссийских значений», - отметил глава региона и призвал псковичей «не расслабляться, не пускать ситуацию на самотек и делать все необходимое для замедления роста заболевания ».

«Я хорошо понимаю, что такие призывы уже набили оскомину. Многие начинают забывать, что вирус представляет угрозу, даже несмотря на красноречивую статистику смертности», - сказал глава региона, отметив, что в общественных местах люди все реже используют маски, да и ситуация в Ледовом дворце на прошедших выходных тоже ярко показала усталость от ограничений.

«Но пандемия, к сожалению, остается реальной угрозой. Апрель и май в этом плане – очень сложные и опасные месяцы. Во-первых, текущие погодные условия способствуют распространению всех респираторных заболеваний, в том числе и коронавируса. Во-вторых, грядут майские праздники. Мы хорошо помним прошлый год, когда они привели к массовому всплеску заболеваемости. Нет оснований полагать, что в этот раз будет иначе», - сказал глава региона.

В третьих, по его словам, начинается дачный сезон, во время которого население Псковской области увеличивается более чем в два раза. Люди приезжают на свои дачные участки из мегаполисов, из соседних регионов, и это негативно сказывается на эпидситуации.

«В текущей ситуации снимать ограничения рано и опасно. Наша общая задача – активно продолжать вакцинироваться», - отметил Михаил Ведерников.

На данный момент, по его словам, более 31 тысячи жителей Псковской области сделали первую прививку от коронавируса, из них почти 22 тысячи полностью завершили вакцинацию. Для ускорения процесса организуются прививочные пункты вне медицинских учреждений.