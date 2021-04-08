Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Знак качества фабрики обуви Nordman
Ребята! Вступайте в профсоюз!
Жить экологично очень просто
«Чистый Псков» открыт прием заявок
Борис Гребенщиков «Аквариум» в Пскове
в последний путь
Доска позора
Вузы вышли из моды
Телефон прямого эфира 56-73-72
...и юный «Октябрь» впереди
Мусор для ЮНЕСКО
 
 
 
ещё Общество 08.04.2021 23:150 70 новых случаев COVID-19 выявили в Псковской области 11.04.2021 22:280 Анатолий Мультах: Некоторые заезжие псевдоэксперты пытаются забросать грязью выборы в Псковской области 11.04.2021 22:100 49 новых случаев коронавируса отмечено в Псковской области 11.04.2021 22:064 Люди ждут от власти участия и активного поиска решений проблем - Михаил Ведерников 11.04.2021 21:361 В текущей ситуации снимать ограничения рано и опасно — Михаил Ведерников 11.04.2021 20:520 Новые требования противопожарного режима довели до жителей деревни Чурилово
 
 
 
Самое популярное 09.04.2021 09:550 Следователи выясняют причины смерти псковской школьницы 04.04.2021 15:1526 «Это плевок в сторону общепита»: в Пскове возмутились концертом Niletto и Клавы Коки 05.04.2021 09:4113 Экс-руководитель псковского отделения партии «‎Родина»‎ арестован за организацию проституции 06.04.2021 06:586 Новый очаг коронавируса зафиксирован в Псковской области 04.04.2021 22:5617 Губернатор: Распространение коронавируса в Псковской области ускоряется
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В текущей ситуации снимать ограничения рано и опасно — Михаил Ведерников

11.04.2021 21:36|ПсковКомментариев: 1

Эпидемиологическая ситуация в Псковской области пока остается нестабильной, и в такой ситуации снимать ограничения рано и опасно. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем еженедельном видеообращении.

По его словам, на прошлой неделе динамика распространения заболевания выросла на 20%. «Пока это не критично. Доля свободного коечного фонда остается на достаточно высоком уровне – порядка 25%. Тем не менее, пока заболеваемость у нас выше среднероссийских значений», - отметил глава региона и призвал псковичей «не расслабляться, не пускать ситуацию на самотек и делать все необходимое для замедления роста заболевания ».

«Я хорошо понимаю, что такие призывы уже набили оскомину. Многие начинают забывать, что вирус представляет угрозу, даже несмотря на красноречивую статистику смертности», - сказал глава региона, отметив, что в общественных местах люди все реже используют маски, да и ситуация в Ледовом дворце на прошедших выходных тоже ярко показала усталость от ограничений.

«Но пандемия, к сожалению, остается реальной угрозой. Апрель и май в этом плане – очень сложные и опасные месяцы. Во-первых, текущие погодные условия способствуют распространению всех респираторных заболеваний, в том числе и коронавируса. Во-вторых, грядут майские праздники. Мы хорошо помним прошлый год, когда они привели к массовому всплеску заболеваемости. Нет оснований полагать, что в этот раз будет иначе», - сказал глава региона.

В третьих, по его словам, начинается дачный сезон, во время которого население Псковской области увеличивается более чем в два раза. Люди приезжают на свои дачные участки из мегаполисов, из соседних регионов, и это негативно сказывается на эпидситуации.

«В текущей ситуации снимать ограничения рано и опасно. Наша общая задача – активно продолжать вакцинироваться», - отметил Михаил Ведерников.

На данный момент, по его словам, более 31 тысячи жителей Псковской области сделали первую прививку от коронавируса, из них почти 22 тысячи полностью завершили вакцинацию. Для ускорения процесса организуются прививочные пункты вне медицинских учреждений.

Теги: #здоровье #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как должны отреагировать власти на нарушения ограничительных мер на концерте Niletto и Клавы Коки в Пскове?
В опросе приняло участие 540 человек
11.04.2021, 22:450 На досрочных выборах главы Порховского района лидирует единоросс Юрий Семенов 11.04.2021, 22:280 Анатолий Мультах: Некоторые заезжие псевдоэксперты пытаются забросать грязью выборы в Псковской области 11.04.2021, 22:100 49 новых случаев коронавируса отмечено в Псковской области 11.04.2021, 22:064 Люди ждут от власти участия и активного поиска решений проблем - Михаил Ведерников
11.04.2021, 21:520 «Фиат» и «ВАЗ» столкнулись на дороге Шимск – Великие Луки 11.04.2021, 21:361 В текущей ситуации снимать ограничения рано и опасно — Михаил Ведерников 11.04.2021, 21:180 Выборы в Порховском районе прошли без серьезных нарушений — Общественная палата 11.04.2021, 20:520 Новые требования противопожарного режима довели до жителей деревни Чурилово
11.04.2021, 20:240 Президент Чехии начал передвигаться в инвалидном кресле 11.04.2021, 20:000 Избирательные участки в Порховском районе завершили работу 11.04.2021, 19:261 Российским водителям грозят новые штрафы 11.04.2021, 18:490 Всеобщий музыкальный диктант прошел в Пскове
11.04.2021, 18:143 Явка на выборы в Порховском районе превысила 25% 11.04.2021, 16:550 Названы самые частые проблемы с психикой у работающих россиян 11.04.2021, 16:236 Члены псковского Молодежного парламента впервые участвуют в выборах как наблюдатели 11.04.2021, 16:010 Искусство легких касаний
11.04.2021, 15:524 Илью Муромца, Добрыню Никитича и Алешу Поповича объявили украинцами 11.04.2021, 15:040 Явка на 15.00: Почти 19,5% избирателей проголосовали на выборах в Порховском районе 11.04.2021, 15:000 Ушла из жизни старейший работник псковского областного радио Людмила Васюрина 11.04.2021, 14:430 В России запатентовали еще один препарат от COVID-19
11.04.2021, 14:270 Круглый стол «Проблемы, перспективы, поиски и находки» пройдет в рамках библиочтений в «Михайловском» 11.04.2021, 14:117 Михаил Ведерников сравнил вакцину от коронавируса с картошкой 11.04.2021, 14:013 Раскрыта серия краж с территории кладбища в Подборовье 11.04.2021, 13:470 Профсоюзы советуют трудящимся не спешить с подписанием документов от работодателя
11.04.2021, 13:316 В Кремле сообщили о постковидной повестке послания Путина Федеральному Собранию 11.04.2021, 13:140 До +19 градусов потеплеет в Псковской области 11.04.2021, 12:532 Бабочка и кот «проголосовали» на выборах главы Порховского района 11.04.2021, 12:394 Пятиклассница умерла после разговора с завучем
11.04.2021, 12:275 Псковская Росгвардия продолжает отбор кандидатов для поступления в военные вузы 11.04.2021, 12:130 Явка на 12.00: Почти 10% избирателей проголосовали на выборах главы Порховского района 11.04.2021, 11:595 Чем старше школьник, тем дороже обходятся услуги репетиторов — опрос 11.04.2021, 11:430 Выборы главы Порховского района проходят с соблюдением санитарных норм
11.04.2021, 11:280 Великолучанку уличили в фиктивной регистрации 11.04.2021, 11:250 Смертельное ДТП произошло на 28-м км дороги Цапелька – Струги Красные 11.04.2021, 11:116 Еще 4 человека скончались от COVID-19 в Псковской области 11.04.2021, 11:002 Россиян предупредили о новой опасности
11.04.2021, 10:450 Как пережить кризис среднего возраста, рассказал доктор Мясников 11.04.2021, 10:290 Некоторые правила использования маткапитала изменились с 11 апреля 11.04.2021, 10:150 Явка на выборы главы Порховского района по состоянию на 10.00 составила 3,16% 11.04.2021, 10:050 Нетрезвые водители повторно задержаны в Дедовичах и Пыталово
11.04.2021, 09:510 Почти 60% россиян приходится регулярно работать в выходные 11.04.2021, 09:340 Назначены слушания по вопросу создания Центра спортивной гимнастики в Пскове 11.04.2021, 09:160 В Псковской области зафиксировано 66 новых случаев коронавируса 11.04.2021, 08:210 «Утро туманное»: Порховский район встретил день выборов красивым рассветом. ФОТО
11.04.2021, 08:001 Стартовал основной день досрочных выборов главы Порховского района 10.04.2021, 22:120 Финал всероссийской олимпиады «Умники и умницы» прошел в Пскове 10.04.2021, 21:571 Росгвардия приглашает псковичей на службу в ОМОН 10.04.2021, 21:389 Клава Кока заболела после очередного концерта-аншлага с Niletto
10.04.2021, 21:240 Мурашко анонсировал разработку еще одной российской вакцины от COVID-19 10.04.2021, 20:590 В Псковской области пройдут масштабные учения по предупреждению ЧП в связи с половодьем 10.04.2021, 20:421 В летнюю школу «Юннат» приглашают учащихся из Пскова 10.04.2021, 20:290 В Опочецком районе утонул мужчина
10.04.2021, 20:231 В России увеличился коэффициент распространения коронавируса 10.04.2021, 20:050 В Великих Луках ищут находящегося в федеральном розыске преступника 10.04.2021, 19:460 Более 14 тысяч пакетов для мусора направил в муниципалитеты «Экопром» 10.04.2021, 19:221 Из-за пала травы в Великих Луках чуть не сгорел заживо бомж. ФОТО (18+)
10.04.2021, 19:017 Псковичей приглашают написать «космический диктант» и побороться за призы от Роскосмоса 10.04.2021, 18:390 Псковская студентка вышла в финал конкурса «Учитель будущего. Студенты» 10.04.2021, 18:173 В псковской инфекционке спасли тяжело больную коронавирусом пациентку 10.04.2021, 17:530 В ночь на воскресенье в Псковской области ожидается мокрый снег
10.04.2021, 17:342 Минобороны к 60-летию полета Гагарина опубликовало сканы его зачетки 10.04.2021, 17:150 В Пскове простились с трагически погибшей восьмиклассницей 10.04.2021, 16:521 Лишь 4 из 10 россиян работают по полученной в вузе специальности 10.04.2021, 16:330 Дно рассчитывает получить до 30 млн рублей на благоустройство парка
10.04.2021, 16:141 Лекарство от ожирения намерены создать в России 10.04.2021, 15:5412 Губернатор обсудил с Юрием Вяземским развитие движения «Умники и умницы» в Псковской области 10.04.2021, 15:431 Псковский избирком провел встречу с «Наблюдателями Петербурга» 10.04.2021, 15:350 Однопартийцы поздравили Александра Котова с 60-летием
10.04.2021, 15:162 Испорченные вандалами мусорные баки перекрасили в Борисовичах 10.04.2021, 14:570 Туристка из России погибла в Турции в ДТП с участием автобуса 10.04.2021, 14:380 90-летие отмечает родоначальник гребных видов спорта в Пскове Всеволод Иголкин 10.04.2021, 14:200 Около двух тонн мусора вывезли после субботника в Кунье
10.04.2021, 13:590 Псковичам рассказали, куда жаловаться на разбитые грунтовые дороги 10.04.2021, 13:420 Млечный Путь запечатлели над псковской деревней Черняковицы 10.04.2021, 13:180 Microsoft окончательно убрала культовый редактор Paint из Windows 10.04.2021, 12:560 Автобусы большого класса запустят на маршруте №13 в Великих Луках
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.