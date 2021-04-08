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Общество

Люди ждут от власти участия и активного поиска решений проблем - Михаил Ведерников

11.04.2021 22:06|ПсковКомментариев: 4

«Люди ждут от власти участия и активного поиска решений проблем», - сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем еженедельном видеообращении, комментируя недавний сюжет о приезде блогера Поли из деревки и фотографа Дмитрия Маркова в Гдовский район.

«Мое внимание обратили на момент встречи актива деревни Вейно с заместителем главы Гдовского района Вячеславом Беловым. Люди озвучили ему огромное количество проблем – плохая дорога, освещение, бюрократия. Хорошо понимаю, о чем речь, во многих малых населенных пунктах есть похожие вопросы, но что ответил чиновник? Ничего внятного», - сказал губернатор.

В связи с этим он обратил внимание всех, кто работает в органах муниципальной и государственной власти: «Все люди от вас ждут участия и активного поиска решений проблем, включенности и соучастия. Иначе зачем тогда мы все нужны? Расскажите о ТОСах, с помощью которых можно организовать освещение, как в порховской деревне Подклинье. Помогите оформить заявку на организацию Дома культуры в рамках нацпроектов, как это сделали в палкинском Красино. Или, в конце концов, обратитесь за поддержкой к области. Я специально уточнил – ни одного письма по результатам встречи нам не поступило. Послушал, развернулся и уехал - это не работа», - отметил Михаил Ведерников.

Возможности, по его словам небезграничны, но они есть. «Работать нужно, а не руками разводить», - заметил он и пообещал направить в Вейно своего общественного помощника Ольгу Галахову, чтобы она разобрала вопросы жителей.

Источник: Псковская Лента Новостей
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