Общество

Анатолий Мультах: Некоторые заезжие псевдоэксперты пытаются забросать грязью выборы в Псковской области

«Некоторые заезжие псевдоэксперты пытаются забросать грязью выборы в Псковской области», - сообщил председатель Общественной палаты Псковской области, руководитель регионального Общественного штаба по наблюдению Анатолий Мультах, слова которого приводит телеграм-канал «Независимый общественный мониторинг».

«Некоторые заезжие псевдоэксперты пытаются гнать волну и забросать грязью выборы в Псковской области. Общественный штаб по наблюдению за выборами оперативно связывается с общественными наблюдателями, перепроверяет появляющиеся негативные вбросы. Из последнего псевдотворчества. На участок не впустили избирателя. Проверили. У него повышенная температура. Члены УИК четко исполняли рекомендации Роспотребнадзора», - сообщил Мультах.

«Относительно воспрепятствования деятельности оппозиционного журналиста. Выяснили. Если кто препятствовал, то именно он. Мешал работать членам УИК, конфликтовал. Полиция установила этот факт. После чего журналист поостыл и продолжил наблюдать. Еще одна претензия: бюллетени гасили топором. Но закон не предусматривает инструменты для гашения. Главное, никому от этого вреда не было», - заключил Анатолий Мультах.

Напомним, в Порховском районе состоялись выборы главы. В настоящее время идет подсчет голосов. На вакантный пост претендуют 6 кандидатов.