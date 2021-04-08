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Общество

Россиян предупреждают о первой волне комаров

12.04.2021 07:32|ПсковКомментариев: 1

Снежная зима в России может спровоцировать массовое появление комаров весной, сообщил научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

«Комары появятся тогда, когда появятся места, где смогут развиваться их личинки. Личинки комаров развиваются в воде примерно две недели, а потом появляются взрослые комары, которые нам досаждают. Для личинок нужны открытые водоемы, которые прогрелись и не замерзают по ночам. Пока есть ночные заморозки, ожидать появления комаров не стоит», - сказал биолог в интервью радио Sputnik.

По словам ученого, первую массовую волну появления комаров можно ожидать в мае или даже раньше.

«Если будет тепло, то мы встретимся с первой волной комаров в мае или, может быть, даже чуть раньше. Все зависит от погоды. Что будет с комарами летом, пока сказать нельзя. Если лето будет сухое, то разводиться комарам будет негде, и к середине лета их численность упадет. Пока можно осторожно сделать прогноз, что в начале лета комаров будет достаточно много», – отметил Вадим Марьинский.

По его словам, вероятность того, что численность комаров в мае и в начале лета будет высокой, объясняется большим количеством снега зимой и прогнозом о теплой весне.

«Если вместе со снежной зимой будет теплая весна, то в мае комаров будет очень много. Если весна будет прохладной, то резкой волны выхода взрослых комаров мы не встретим. Чем меньше температура водоемов, тем медленнее развиваются личинки комаров, тем медленнее происходит их выход», – уточнил Вадим Марьинский.

Теги: #весна #природа
Источник: Псковская Лента Новостей
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