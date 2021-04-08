Общество

Николай Козловский поздравил великолучан с 60-летием первого полета человека в космос

Глава Великих Лук Николай Козловский в своем Instagram-аккаунте поздравил жителей города с 60-летием первого полета человека в космос.

«В 1961 году 12 апреля космонавт Юрий Гагарин на корабле "Восток-1" стартовал с космодрома Байконур и впервые в мире совершил орбитальный полет вокруг Земли, - напомнил он. - В космосе Гагарин пробыл 108 минут, что стало прорывом в освоении внеземного пространства».



«Слава советским героям-первооткрывателям космического пространства!» - добавил Николай Козловский.