Общество

Большинство россиян заявили о необходимости продолжать освоение космоса

Исследовательский холдинг «Ромир» узнал у россиян, является ли, по их мнению, Россия космической державой, следует ли вкладывать больше средств в освоение космоса, и хотят ли они переселиться на другую планету. Об этом Псковской Ленте новостей сообщили в пресс-службе холдинга.

Только половина респондентов (50%) выразила уверенность в том, что современная Россия является великой космической державой. В 2010 году доля подобных ответов была выше – 62%. Напротив, 39% россиян сегодня не согласны с такой оценкой космического величия России (против 28% в 2010-м). Еще 11% затруднились ответить.

Говоря о дальнейшем освоении космоса, большинство респондентов (37%) считает, что следует продолжать его, затрачивая на это столько же усилий и средств, сколько тратится сейчас (против 29% в 2010 году). Еще 26% опрошенных видит смысл в увеличении вкладываемых сил и средств (против 39% в 2010 году). Кроме того, за 11 лет выросло число россиян, по мнению которых надо затрачивать минимум усилий и средств на освоение космоса, – с 11% в 2010 до 15% в 2021 году.

Последний вопрос исследования касался желания переселиться на другую планету. Так, лишь 13% опрошенных хотели бы это сделать. Подавляющее большинство россиян (67%) не выразили желания покинуть Землю. Еще 20% затруднились ответить на вопрос.

«После распада Советского Союза в распоряжении России оказалось большое наследие космической индустрии и еще большие амбиции. Восстановление отрасли идет непросто. Еще сложнее восстановить престиж. В советское время знали имена всех космонавтов и каждый второй ребенок мечтал стать покорителем космоса. Здесь тоже есть что возрождать», - прокомментировал результаты исследования президент холдинга «Ромир», основатель Mile Group, доктор социологических наук Андрей Милехин.