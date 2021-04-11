Общество

Псковичам предлагают взять «Потребительский» кредит по сниженной ставке

Процентная ставка по «Потребительскому» кредиту от Сургутнефтегазбанка составляет от 9,15% годовых. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

«Кредит "Потребительский" воплотит в жизнь любые ваши желания. Сделать ремонт или порадовать себя новым приобретением – все возможно вместе с СНГБ. Успейте воспользоваться выгодным предложением по сниженной ставке», - рассказали в банке.

Срок кредитования: до 10 лет (включительно). Оформить заявку можно по ссылке.

Процентная ставка 9,15% годовых действует для зарплатных клиентов / зарплатных клиентов «бюджетников» при оформлении кредита на сумму свыше 300 000 рублей при сроке кредитования 10 лет. Если клиент не относится к категории зарплатный клиент / зарплатный клиент-«бюджетник» при сроке кредита от 2 до 10 лет размер процентной ставки увеличивается на 2% годовых. Ставка учитывает дополнительную скидку 0,25% при наличии у клиента купона «Продукт дня», оформленного в АО БАНК «СНГБ».

При неоформлении страхового полиса в АО БАНК «СНГБ» по рискам «Несчастный случай, болезнь» на весь срок пользования кредитом процентная ставка увеличивается на 3%. При оформлении соответствующего страхового полиса на весь срок пользования кредитом не в АО БАНК «СНГБ» и / или срок действия страхования менее срока действия кредитного договора процентная ставка увеличивается на 2%.

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