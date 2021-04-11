Общество

Псковский губернатор вручил бойцам спецназа госнаграды и квадроциклы

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в торжественном вручении государственных наград военнослужащим войсковой части 64044. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Глава региона поприветствовал личный состав подразделения. «Бойцы специального назначения — гордость Псковской области. Подразделение всегда находится на самых сложных, тяжелых участках, где необходимы исключительная боевая выучка и высочайшее военное мастерство. Мы с уважением и благодарностью относимся к вашей службе и тем задачам, которые вы выполняете ради нашей страны, для защиты ее интересов и защиты каждого ее жителя. В свою очередь администрация Псковской области всегда будет оказывать вам необходимую помощь и поддержку», — отметил губернатор. Он поздравил военнослужащих со значимым событием, пожелал им успехов, мирного неба, здоровья и благополучия.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, по поручению президента России Михаил Ведерников вручил госнаграды 15 военнослужащим, выполнявшим специальные задачи за пределами Российской Федерации. Это орден «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени, медаль «За отвагу», медали Суворова и Жукова.

Кроме того, за высокие показатели в боевой подготовке и верность славным воинским традициям Михаил Ведерников передал личному составу войсковой части ключи от четырех квадроциклов. «Я уверен, что это даст дополнительные возможности для подготовки военнослужащих», — добавил губернатор Псковской области.

Командир военного подразделения Константин Бушуев поблагодарил руководство администрации региона за внимание и доброе отношение к военнослужащим бригады, их семьям, ветеранам. Он заверил руководство региона, что бригада всегда готова выполнить любые задачи для защиты Псковской области и страны.

В завершение мероприятия личный состав части прошел по плацу торжественным маршем. Затем губернатор и руководство части осмотрели технику, ознакомились с ее характеристиками.