Общество

Псковский гидрометцентр прогнозирует спад аномального тепла

На территорию Псковской области пришла аномально теплая погода. Но «такое счастье» продлится относительно недолго: сегодня и завтра. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Уже 14-го числа погода станет такой, какой она должна быть в этот период на территории Псковской области. Дневные температуры в часы максимального прогрева не будут превышать +10°C. Общий температурный фонд по ощущениям будет до +8°C в солнечные дни. В дни, когда облачность будет больше, по ощущениям будет прохладнее. Ночью - около 0°C», - рассказала Тала Нещадимова.

По ее словам, такая, соответствующая климатической норме, погода продлится примерно до 19 апреля. Затем опять возможен «поворот в сторону тепла». «Как мы и говорили, погода в апреле будет неустойчивой. Но в основном она будет соответствовать климатической норме. То есть, погода не будет такой теплой, какой нам хотелось бы ощутить ее в апреле», - пояснила эксперт.

При этом Тала Нещадимова заметила, что если говорить не только о наших ощущениях, а в целом о погодных процессах, то лучше, когда все «идет по плану». «Тогда можно предполагать, что начавшийся летний процесс будет летним, а не похожим на осень. Он начнется не раньше, чем в июне. Но он и не должен начаться в апреле», - сказала она.

Наступившее сегодня тепло вызвано «активным процессом с юго-запада». «Такие весенние прорывы у нас бывают. Погода должна нам показать, что наступила весна. Вот она нам и показывает», - заметила глава гидрометцентра.

Тала Нещадимова не исключает, что на территории региона снова может выпасть снег. «Выпавший снег и снежный покров — разные вещи. Снежный покров уже не образуется, но осадки в виде снега могут появиться, это не должно пугать. Псков они могут вообще не задеть, а пройти по юго-востоку области», - прогнозирует она.