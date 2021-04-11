Общество

В России обновили методику расчета показателей эффективности губернаторов

В России начнут действовать обновленные критерии оценки эффективности глав регионов. Такое постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Документ включает 38 методик: 19 – для расчета показателей за предыдущий год, еще столько же – для установления целевых значений на будущее. Индикаторы покрывают важнейшие вопросы социально-экономического развития, в их числе – ожидаемая продолжительность жизни, темпы роста реальных зарплат, качество образования, объемы жилищного строительства, экологическое благополучие региона.

Методику также дополнили критериями, которых не было в предыдущей версии документа, утвержденной в 2019 году. «Речь идет, в частности, об уровне вовлеченности граждан в волонтерскую деятельность и занятия спортом, динамике посещения культурных мероприятий, "цифровой зрелости" госорганов», - отметили в пресс-службе правительства.

Показатели будут отражать успехи региональных властей в достижении национальных целей развития, утвержденных президентом России. При этом субъекты, продемонстрировавшие лучшие результаты, смогут рассчитывать на дополнительные дотации от федерального центра.

Документ подготовило правительство совместно с профильными комиссиями Госсовета.