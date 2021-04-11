Общество

60-летие первого полета человека в космос отмечают в Псковской области

Мероприятия по случаю празднования 60-летия первого полета человека в космос проходят в Псковской области 12 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Центральное мероприятия - астрономический фестиваль «Небо зовет!». Это совместный проект Псковской областной универсальной научной библиотеки, Театрально-концертной дирекции и управления общественных проектов и молодежной политики администрации региона. В рамках мероприятия в библиотеке запланированы выставка астрофотографий летчика-космонавта, Героя России Сергея Прокопьева, презентация книги Юрия Зайцева «Трудная дорога в космос», встреча с однокашником Юрия Гагарина летчиком-испытателем Львом Мельниковым. Кроме того, участники фестиваля смогут принять участие в робототехническом аттракционе «Порули марсоходом», демонстрации телескопов, астровикторине, лекциях, тематических экскурсиях и кинопоказах.

К Дню космонавтики также приурочен Всероссийский флешмоб «Я на улице Гагарина!/Поехали». Конкурсным заданием предусмотрено сделать фото с хэштегом #Поехали! на улице Гагарина в городе или поселке проживания и выложить в социальные сети. Самые оригинальные снимки в цифровом формате отправят на борт Международной космической станции.

Различные тематические конкурсы, челленджи, викторины и кинопоказы в этот день пройдут в онлайн-формате. Так, в сообществе «Большая перемена» состоится премьера фильма «Эра космоса».

Отдельные мероприятия организованы в областном и районных центрах. Так, в Псковском агротехническом колледже пройдет интеллектуальная игра «РосКвиз». На набережной реки Великой в этот день состоится «Космический забег» с участием волонтеров и молодогвардейцев. Районный легкоатлетический кросс, посвященный 60-летию космонавтики, пройдет в Порховском парке культуры.

В Пыталовском районе к юбилею первого полета человека в космос высадят аллею космонавтов у музея космонавтики имени А. Штернфельда.

Кроме того, в образовательных и культурных учреждениях области для молодежи организованы беседы, встречи, выставки, конкурсы и викторины, посвященные теме космоса.

Напомним, 12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин совершил полет на корабле «Восток-1» на орбите Земли продолжительностью 108 минут и стал первым человеком, покинувшим пределы земной атмосферы. Старт ракеты состоялся на космодроме Байконур. Корабль «Восток-1» был создан ведущими конструкторами страны под руководством генерального конструктора Ракетно-космической корпорации «Энергия» Сергея Королева.