Общество

Флешмоб «Я на улице Гагарина!/Поехали» прошел в Пскове

Всероссийский флешмоб по случаю Дня космонавтики «Я на улице Гагарина!/Поехали» прошел сегодня, 12 апреля. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в мероприятии приняли участие волонтеры — школьники и студенты города Пскова.

Напомним, конкурсным заданием предусмотрено сделать фото с хэштегом #Поехали! на улице Гагарина в городе или поселке проживания и выложить в социальные сети. Самые оригинальные снимки в цифровом формате отправят на борт Международной космической станции.

Организатор мероприятия я в Пскове - Центр поддержки добровольчества в Псковской области.