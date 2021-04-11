Общество

Еще четыре улицы в Пскове будут носить имена героев

Еще четыре улицы в Пскове предлагается назвать именами героев. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, о включении данного вопроса в повестку сессии гордумы ходатайствовала администрация Пскова.

Общественная комиссия по упорядочению названий улиц, присвоению имен муниципальным учреждениям и обоснований при установке памятников, памятных знаков и мемориальных досок в городе Пскове одобрила список из 4 выдающихся личностей, внесших неоценимый вклад в защиту Родины и отдавших свои жизни при исполнении профессионального долга, предлагаемом к присвоению названий улиц:

улице, начинающейся у земельного участка КН 60:27:0160103:1 и проходящей в северном направлении до границы муниципального образования «Город Псков» предлагается присвоить наименование ул. Алексея Воробьева;

улице, начинающейся у земельного участка КН 60:27:0160103:27 и проходящей в северном направлении - ул. Анвара Сабирова;

улице, начинающейся в 350 м в северном направлении от земельного участка КН 60:27:0160103:20 и проходящей в восточном направлении - ул. Михаила Минина;

улице, начинающейся у земельного участка КН 60:27:0160103:1 и проходящей в северо-восточном направлении - ул. Николая Кузнецова.

Воробьев Алексей Владимирович (1975-2000) - гвардии старший лейтенант, заместитель командира 6-й роты 104-го гвардейского Краснознаменного парашютно-десантного полка. Погиб 1 марта 2000 г. За мужество и героизм, проявленные в боях с террористами, гвардии старший лейтенант Воробьев Алексей Владимирович удостоен звания Герой России (посмертно).

Сабиров Анвар Умарович (1969-2020) - врач анестезиолог-реаниматолог кардиологического отделения Псковской городской больницы. В Псковской области проработал почти 25 лет, из них 17 лет - в Псковской городской больнице. С перепрофилированием медучреждения стал работать с больными коронавирусом. Награжден медалью «За заслуги перед Псковской областью» за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении врачебного долга.

Минин Михаил Петрович (1922-2008) - участник Великой Отечественной войны, Почётный гражданин Пскова. 30 апреля 1945 года в 22 часа 40 минут в составе штурмовой группы под командованием капитана В. Н. Макова одним из первых водрузил Красное Знамя над зданием рейхстага в Берлине;

Кузнецов Николай Анатольевич (1962-1985) - лейтенант, командир 1 группы 1 роты 334 отдельного отряда специального назначения. Единственный Герой Советского Союза, который ушел на Афганскую войну из Пскова. Погиб 21 апреля 1985 года.