Общество

С 30 апреля возобновляется авиасообщение между Псковом и Симферополем

С сегодняшнего дня, 30 апреля, возобновляется авиасообщение между Псковом и Симферополем. Таким образом, эти майские праздники жители псковского региона смогут провести в Крыму.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, самолет авиакомпании S7 прибывает в Псковский аэропорт «Княгиня Ольга» в 14.45. По традиции первый рейс нового маршрута будут встречать водяной аркой. В обратном направлении борт отправляется в 15.35.

Перевозки будет осуществлять авиакомпания «Сибирь» (бренд S7 Airlines). Частота рейсов из Пскова в 2021 году по сравнению с 2020-м увеличится с одного до двух раз в неделю. Они запланированы по вторникам и пятницам с 30 апреля по 24 сентября. Отправление из Пскова – в 15.35, вылет из столицы Крыма – в 11.30. Полет продлится 3 часа 20 минут.

В связи с востребованностью авиарейса Псков - Симферополь осуществлять перевозки в этом году будут самолеты вместимостью более 140 посадочных мест. S7 Airlines – одна из крупнейших авиакомпании в России. В прошлом году перевозки по этому маршруту осуществляла компания «РусЛайн» на самолетах вместимостью 50 мест.